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В Роскосмосе впервые испытали форсированный двигатель разгонного блока для «Ангары-А5»

Роман Захаров
22:25 29.12.2021
Включение двигателя, работа на заданных режимах, а также останов прошли в соответствии с заложенной программой испытания.
В Роскосмосе впервые испытали форсированный двигатель разгонного блока для «Ангары-А5»
© Фото: Роскосмос
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Предприятие Роскосмоса провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя нового разгонного блока для ракеты «Ангара-А5». Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственной корпорации.

«В среду, 29 декабря, в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения... успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5"», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что включение двигателя, работа на заданных режимах, а также останов прошли в соответствии с заложенной программой испытания.

Ранее сообщалось, что с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили ракету тяжелого класса «Ангара-А5». «Звезде» удалось снять старт ракеты с лучших точек и с максимально близкого расстояния. Было установлено несколько специальных экшн-камер, позволяющих детально рассмотреть, что происходит на космодроме. 

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