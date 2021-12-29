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Мишустин провел телефонный разговор с белорусским премьер-министром Головченко

Ян Брацкий
21:09 29.12.2021
Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и углубление интеграции в рамках Союзного государства.
Мишустин провел телефонный разговор с белорусским премьер-министром Головченко
© Фото: Дмитрий Астахов, Виктор Толочко, РИА Новости
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Глава российского правительства Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по телефону обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Кроме того, главы кабминов поговорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

«Главы правительств обсудили российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество и продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях. <...> Особое внимание было уделено тематике углубления интеграции в Союзном государстве, а также взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза», - указано в сообщении на официальном сайте кабмина.

В ходе переговоров Мишустин и Головченко сделали особый акцент на необходимости совместной борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В завершении беседы премьер-министры обменялись поздравлениями в связи с наступающими праздниками.

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