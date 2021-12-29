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Письма «счастья»: почему камеры видеофиксации штрафуют стоящих в пробках водителей

Станислав Иващенко
20:54 29.12.2021
Все чаще камеры фото- и видеофиксации воспринимают вынужденную остановку в пробке, как нарушение правил стоянки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Застрял в пробке - плати штраф. С такой новой реальностью столкнулись столичные автомобилисты. Камеры видеофиксации нарушений порой принимают вынужденное нахождение в заторах за нарушение правил остановки или парковки. Так называемые письма счастья на круглую сумму уже получили десятки водителей.

Четверть часа в пробке, а затем два месяца по судам. Столько времени потратила Евгения Савельева, чтобы оспорить казалось бы нелепый штраф. Камера видеофиксации нарушений на дороге в Москве посчитала, что иномарка припарковалась там, где нельзя останавливаться.

«Простояли на въезде на парковку, через месяц мне пришел штраф за парковку в неположенном месте. Попыталась оспорить жалобу в МАДИ, сказали платить», - рассказала женщина.

Псевдонарушения фиксируют дорожные камеры. Большинство пострадавших от электронного незрячего ока - в Москве. На одном из снимков  автомобиль в заторе в левой полосе. Камера посчитала это нарушением правил остановки. Другому автолюбителю, чтобы только постоять в очереди на платную стоянку, пришлось раскошелиться на три тысячи рублей. Мотоциклист получил штраф за свой силуэт на сплошной линии, хотя колесами ее не пересекал.

А вот реальное нарушение ПДД - парковка на остановке общественного транспорта, но и тут система дорожного наблюдения иногда дает сбой.

«Камера начала отсчет времени и в какой-то момент, когда он превысил время стоянки, его загородил автобус, и камера думает, что он уехал, и как только автобус уедет она начнет новый отсчет и сформирует еще один штраф - это недостатки алгоритмов», - объяснил руководитель компании-разработчика дорожных камер Сергей Ласкин.

Иногда фиксируют псевдонарушения и граждане. Максим Стадник - активный пользователь приложения «Помощник Москвы». Мужчина рассказывает, как наблюдал за действиями людей, которые фотографируют машины, стоящие в заторе перед поворотом по стрелке на светофоре.

«При этом действует знак 3.27 "Остановка запрещена". Зачастую люди лукавят и используют подменные знаки вне локации. То есть транспортное средство стоит в одном месте, а знак в другом месте, а человек просто подменяет. Я бы в этом случае предложил делать не фото, а расширенное видео, например до минуты», - предложил участник общественного движения «Стопхам» Максим Стадник.

В России около ста производителей систем фото и видеофиксации правонарушений, но качественное оборудование производят далеко не все. Современные устройства работают с помощью нейросетей, которые помогают избегать неточностей. Из двадцати тысяч дорожных камер по всей России - умных несколько десятков. Заказчики предпочитают экономить на прогрессе. К тому же, в системе наказаний остается живой фильтр - материалы роботов должен перепроверять инспектор.

«Вероятность ошибки есть, но она минимальная, можно сравнить это с обвесом в магазине, но сейчас почти не обвешивают и дырки в гирьках не сверлят», - напомнил генеральный директор компании по разработке интеллектуальных транспортных систем Константин Кравченко.

В сточной административной дорожной инспекции призвали несправедливо оштрафованных водителей не огорчаться и отстаивать свои права.

«Все спорные ситуации решаются в пользу автомобилистов. Если водитель не согласен со штрафом, например, сделал вынужденную остановку или стоял в пробке, то обжаловать постановление можно не выходя из дома», - отметила пресс-секретарь организации Ольга Дыгало.

Системы фото- и видеофиксации нарушений в России нередко устанавливаются с целью обогащения. Об этом в ноябре говорил Генеральный прокурор, выступая перед депутатам Государственной Думы, и призвал навести порядок в этой отрасли. В среднем за год по стране ГИБДД выносит свыше 140 миллионов постановлений, основанных на фактах фотофиксации.

«Действительно, много людей получают штрафы ни за что. Если мы посмотрим официальную статистику - их будут доли процента, но на самом деле их на порядки больше, потому что люди получили штрафы и забыли», - заверил руководитель компании-разработчика дорожных камер Сергей Ласкин.

Автоинспекторы отслеживают в соцсетях публикации об ошибочных штрафах с камер и сами отменяют наказание - говорят юристы. Если же вашу жалобу не заметили, то стоит обратиться в суд.

«Если абсурдность ситуации понятна и не вызывает сомнений, то суды в 99% случаев встают на сторону водителя и отменяют постановление», - отметил юрист Лев Воропаев.

Евгения Савельева тоже оспорила свой штраф за якобы неправильную парковку. На двухмесячные судебные тяжбы с инспекцией пошла из принципа - отменила штраф в три тысячи рублей и возместила судебные издержки на шесть тысяч. Пока в борьбе двух интеллектов - искусственного и человеческого - побеждает последний.

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