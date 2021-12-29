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В Кремле подтвердили дату разговора Путина и Байдена

Роман Захаров
20:41 29.12.2021
Телефонная беседа лидеров двух стран должна состояться в четверг, 30 декабря.
В Кремле подтвердили дату разговора Путина и Байдена
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы телефонных переговоров между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Действительно, на завтра (30 декабря - прим. ред.) поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США», - сказал Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее о том, что 30 декабря Путин и Байден проведут разговор по телефону, сообщил Белый дом.

Перед этим Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным в январе следующего года.

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