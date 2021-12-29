Росстат оценил темпы инфляции по итогам 2021 года

Уровень инфляции в стране по итогам уходящего года составил, по предварительным данным, 8,39%. В декабре она набрала 0,82%, сообщили в Росстате. Таким образом, уточнили в ведомстве, рост потребительских цен несколько превысил официальные оценки и стал максимальным с 2015 года, когда этот показатель достигал 12,91%.

«По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, с начала года - 108,39% (в декабре 2020 года - 100,83%, с начала года - 104,91%)», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Таким образом, продукты за год подорожали на 10,62%, непродовольственные товары - 8,58%. В сфере услуг еще более скромная динамика - они по итогам года в среднем подорожали на 4,98%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России по итогам уходящего 2021 года превысит 8%. Инфляция в РФ находилась на повышенных уровнях в течение всего года. В конце осени она достигала максимальных с 2016 года значений (8,4%) в годовом выражении. Согласно опубликованным данным от Минэкономразвития, рост цен в России составил 8,22% в годовом выражении.