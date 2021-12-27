Глава ЦБ рассказала об уровне инфляции в уходящем году

Инфляция в России по итогам уходящего 2021 года превысит 8%. Такие прогнозы озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», - сказала глава регулятора в интервью на канале «Россия 1».

Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего года. В конце осени она достигала максимальных с 2016 года значений (8,4%) в годовом выражении. Согласно опубликованным данным от Минэкономразвития, рост цен в России составил 8,22% в годовом выражении.

Об инфляции в России в минувший четверг говорил президент Владимир Путин. Вопросы экономики, среди прочих, глава государства затронул во время ежегодной пресс-конференции. Путин заметил, что целевой показатель инфляции в 4% превышен в два раза, хотя в некоторых странах его повышали сильнее. Так, например, в США целевой показатель инфляции превысили в три раза, рассказал президент.