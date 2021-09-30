СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей в октябре, передает Yonhap News Agency. По его мнению, как сообщает пресса, это улучшит отношения и установит мир на Корейском полуострове.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что каналы связи с Южной Кореей будут восстановлены с начала октября в рамках улучшения отношений и установлению мира на Корейском полуострове», - сообщает Yonhap News Agency.

Ранее в прессе рассказали о запусках ракет со стороны Северной Кореи. О пусках снарядов сообщил, по данным прессы, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. В южнокорейском министерстве отметили, что они продолжат работать над мирным урегулированием отношений с КНДР, несмотря на запуски ракет с их стороны.