Прокатили на танке: военнослужащие ЮВО исполнили мечту восьмилетнего мальчика

Танкисты нового учебного центра Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае исполнили мечту восьмилетнего мальчика Кирилла Рыжова. Мальчик прокатился на танке Т-72Б3 на полигоне Молькино.

Кирилл написал письмо президенту России, в котором рассказал, что желает полетать на настоящем вертолете и прокатиться на танке. Желания мальчика благодаря благотворительному проекта «Елка желаний» не остались без внимания - танкисты учебного центра ЮВО пригласили всю семью Кирилла в гости.

Мама, папа и младший брат Степан прибыли вместе с мальчиком на полигон Молькино, расположенный под Краснодаром. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой их встречал исполняющий обязанности начальника учебного центра подполковник Рамиль Зайнутдинов. Он лично прокатился с Кириллом на танке Т-72Б3 и рассказал про технические характеристики и возможности машины. После катания на танке Кириллу вместе с юнармейцами, прибывшими из Краснодара, показали образцы стрелкового оружия, находящегося на вооружении специальных подразделений ЮВО.