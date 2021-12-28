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Прокатили на танке: военнослужащие ЮВО исполнили мечту восьмилетнего мальчика

23:50 28.12.2021
Школьника, его младшего брата и родителей танкисты тепло встретили на полигоне Молькино.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты нового учебного центра Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае исполнили мечту восьмилетнего мальчика Кирилла Рыжова. Мальчик прокатился на танке Т-72Б3 на полигоне Молькино.

Кирилл написал письмо президенту России, в котором рассказал, что желает полетать на настоящем вертолете и прокатиться на танке. Желания мальчика благодаря благотворительному проекта «Елка желаний» не остались без внимания - танкисты учебного центра ЮВО пригласили всю семью Кирилла в гости.

Мама, папа и младший брат Степан прибыли вместе с мальчиком на полигон Молькино, расположенный под Краснодаром. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой их встречал исполняющий обязанности начальника учебного центра подполковник Рамиль Зайнутдинов. Он лично прокатился с Кириллом на танке Т-72Б3 и рассказал про технические характеристики и возможности машины. После катания на танке Кириллу вместе с юнармейцами, прибывшими из Краснодара, показали образцы стрелкового оружия, находящегося на вооружении специальных подразделений ЮВО.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танкисты подарили Кириллу большой игрушечный танк, а его младшему братику вручили модель танка поменьше. После мероприятий, прошедших на полигоне, все участники отправились в столовую учебного центра, где их ждал вкусный обед и огромный торт на десерт. Кириллу и юнармейцам очень понравился прием, который им устроили танкисты, родители мальчика поблагодарили командование учебного центра за то, что исполнили мечту ребенка.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ранее заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова исполнила новогоднее желание 14-летней Насти Хрони, которая планирует связать свою жизнь с армией, - девочка прокатилась на БМД-4.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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