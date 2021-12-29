Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Во Франции выявили рекордные 208 тысяч больных коронавирусом за сутки

Ян Брацкий
17:46 29.12.2021
Предыдущий антирекорд по числу больных во Франции был зафиксирован накануне, когда врачи выявили почти 180 тысяч новых заболевших.
Во Франции выявили рекордные 208 тысяч больных коронавирусом за сутки
© Фото: Kamila Stepien, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Более 200 тысяч пациентов выявлены в среду, сообщил на заседании комиссии Национального собрания по законодательству глава французского Минздрава Оливье Веран.

«Цифры, которые будут опубликованы сегодня санитарным агентством страны, показывают, что число заразившихся продолжает расти... За последние 24 часа было зарегистрировано 208 тысяч французов, заболевших COVID-19», - приводит РИА Новости слова Верана.

Предыдущий антирекорд по числу больных во Франции был зафиксирован накануне, когда врачи выявили почти 180 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Тем временем количество случаев заражения COVID-19 в России составило 21 119, впервые с сентября зафиксировано минимальное суточное число инфицированных. Соответствующие данные предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки в России поправились после инфицирования COVID-19 42 776 человек, за все время пандемии - 9 380 223. Доля выписанных составила 89,7% от общего количества пациентов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
Во Франции выявили рекордные 208 тысяч больных коронавирусом за сутки
17:47 В стране и мире
Видео
Юрия Хованского выпустили из СИЗО
16:21 В стране и мире
Видео
«Крик души осознавших»: Медведчук о реакции ЕС на предложения РФ о нерасширении НАТО
16:55 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед
15:33 В стране и мире
Видео
Волонтер раскрыла подробности поисков замерзшего насмерть в Дубне школьника
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.