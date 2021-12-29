Во Франции выявили рекордные 208 тысяч больных коронавирусом за сутки

Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Более 200 тысяч пациентов выявлены в среду, сообщил на заседании комиссии Национального собрания по законодательству глава французского Минздрава Оливье Веран.

«Цифры, которые будут опубликованы сегодня санитарным агентством страны, показывают, что число заразившихся продолжает расти... За последние 24 часа было зарегистрировано 208 тысяч французов, заболевших COVID-19», - приводит РИА Новости слова Верана.

Предыдущий антирекорд по числу больных во Франции был зафиксирован накануне, когда врачи выявили почти 180 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Тем временем количество случаев заражения COVID-19 в России составило 21 119, впервые с сентября зафиксировано минимальное суточное число инфицированных. Соответствующие данные предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. За сутки в России поправились после инфицирования COVID-19 42 776 человек, за все время пандемии - 9 380 223. Доля выписанных составила 89,7% от общего количества пациентов.