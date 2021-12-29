Путин сообщил о планах провести российско-белорусские учения в Белоруссии в 2022 году
Россия и Белоруссия планируют провести совместные военные учения в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы проведем в начале года учения, военные согласуют. В марте-феврале, не знаю, когда они решат», - сказал глава РФ.
Лукашенко подчеркнул, что выступает за продолжение сотрудничества в военной сфере и в сфере ОПК, включая проведение совместных учений.
«Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем», - сказал Лукашенко.
Ранее пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова заявила, что Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».
Материал подготовил Андрей Аркадьев