Армия Путин сообщил о планах провести российско-белорусские учения в Белоруссии в 2022 году В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает за продолжение сотрудничества в военной сфере и в сфере ОПК. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Россия и Белоруссия планируют провести совместные военные учения в следующем году, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Мы проведем в начале года учения, военные согласуют. В марте-феврале, не знаю, когда они решат», - сказал глава РФ. Лукашенко подчеркнул, что выступает за продолжение сотрудничества в военной сфере и в сфере ОПК, включая проведение совместных учений. «Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем», - сказал Лукашенко. Ранее пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова заявила, что Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2». Материал подготовил Андрей Аркадьев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика