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Белоруссия планирует купить у России зенитные ракетные комплексы «Тор-М2»

11:39 28.12.2021
Кроме того, Россия ведет переговоры с несколькими зарубежными партнерами по ЗРС С-400 «Триумф», добавили в ФСВТС.
Белоруссия планирует купить у России зенитные ракетные комплексы «Тор-М2»
© Фото: Минобороны России
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Белоруссия планирует купить у России новую партию модернизированных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

«Белорусская сторона планирует закупить зенитные ракетные комплексы "Тор-М2"», - цитирует ее РИА Новости.

Решетникова также добавила, что Россия ведет переговоры с несколькими зарубежными партнерами по ЗРС С-400 «Триумф».

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до трех минут. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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