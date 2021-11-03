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Охотничий билет на имя Рашкина обнаружили на месте незаконной охоты под Саратовом

Анна Назайкина
10:29 03.11.2021
Следователи сообщили, что рядом с местом разделки туши лося также были найдены стреляные пуля и гильза.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ по Саратовской области
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Уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Государственной думы Валерия Рашкина было передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следователями центрального аппарата СК России принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области. Установлено, что 29 октября 2021 года в нескольких километрах от поселка Лысые Горы в нарушение закона и без соответствующего разрешения была совершена незаконная добыча одной особи дикого животного - лося», - сообщила она.

В ведомстве уточнили, что следователи рядом с местом разделки туши обнаружили два чехла от охотничьего оружия. Как уточнили в СК, в одном из них был найден охотничий карабин с прицелом ночного видения. Во втором находились патроны, тренога, а также охотничий билет, разрешение на ношение оружия на имя Рашкина.

«На этой же территории были изъяты стреляные пуля и гильза, принадлежность которых устанавливается. Карабин, пуля и гильза направлены на экспертизу. Нож, топор и другие предметы из автомобиля, в котором находились указанные лица, признаны вещественными доказательствами и также направлены для проведения судебных экспертиз», - рассказала Петренко.

В настоящий момент продолжаются допросы свидетелей, которые подтвердили нахождение Валерия Рашкина в районе места охоты. Кроме того, следователи изучают видеоматериалы. Устанавливается полная картина произошедшего.

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