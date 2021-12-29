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СФ проведет совместные с Норвегией учения «Баренц» по спасению на море в 2022 году

16:16 29.12.2021
Цели учений - отработка совместных действий при поиске и спасении на морских водах и улучшение взаимодействия между двумя странами на случай происшествий в Баренцевом море. 
СФ проведет совместные с Норвегией учения «Баренц» по спасению на море в 2022 году
© Фото: Michael Narten, picture alliance, Globallookpress
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Северный флот в 2022 году проведет совместные с Норвегией учения «Баренц» по спасению на море. 

Учения проводятся ежегодно в Баренцевом море на границе между Россией и Норвегией. Они посвящены поиску и спасению людей на море, а также борьбе с техногенными авариями - например, загрязнением нефтепродуктами. 

В учениях «Баренц» принимают участие как военные, так и гражданские спасатели России и Норвегии. От Северного флота обычно задействовано до двух спасательных судов и авиация объединения ВВС и ПВО, оборудованная для спасательных работ на море. 

Цели учений - отработка совместных действий при поиске и спасении на морских водах и улучшение взаимодействия между двумя странами на случай происшествий в Баренцевом море. 

Ранее сообщалось, что в состав Северного флота вошел гидрографический катер «Леонид Сенчура».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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