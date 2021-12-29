СФ проведет совместные с Норвегией учения «Баренц» по спасению на море в 2022 году

Северный флот в 2022 году проведет совместные с Норвегией учения «Баренц» по спасению на море.

Учения проводятся ежегодно в Баренцевом море на границе между Россией и Норвегией. Они посвящены поиску и спасению людей на море, а также борьбе с техногенными авариями - например, загрязнением нефтепродуктами.

В учениях «Баренц» принимают участие как военные, так и гражданские спасатели России и Норвегии. От Северного флота обычно задействовано до двух спасательных судов и авиация объединения ВВС и ПВО, оборудованная для спасательных работ на море.

Цели учений - отработка совместных действий при поиске и спасении на морских водах и улучшение взаимодействия между двумя странами на случай происшествий в Баренцевом море.

Ранее сообщалось, что в состав Северного флота вошел гидрографический катер «Леонид Сенчура».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин