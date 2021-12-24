Исследователь глубин: гидрографический катер «Леонид Сенчура» вошел в состав СФ

Катер, способный выполнять съемку морского дна на глубине до двух километров, приняли в состав Северного флота. Он носит имя исследователя Арктики и ветерана Великой Отечественной Леонида Сенчуры.

Катер будут использовать для навигационного обеспечения спасательных и поисковых операций, лоцманской проводки, установки морских знаков. Государственные испытания проходили в Кольском заливе и Баренцевом море.

Водоизмещение катера - около 190 тонн, длина - 30 метров, скорость - 12 узлов. Дальность плавания достигает 1 600 морских миль. Экипаж в составе девяти человек может автономно находиться в море до 10 суток.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин