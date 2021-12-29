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Волонтер раскрыла подробности поисков замерзшего насмерть в Дубне школьника

Ян Брацкий
15:33 29.12.2021
В поисках пропавшего мальчика принимали участие более 300 добровольцев, спасатели и сотрудники полиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Трагическая гибель 11-летнего мальчика в подмосковной Дубне стала шоком для всей школы. Об этом «Звезде» рассказала Екатерина Елизарова - участница добровольной поисковой группы. Вместе с другими волонтерами она искала пропавшего по подвалам, гаражам и чердакам.

«Выяснилось, что один ребенок в школу не дошел. После этого собрали отряд из тех, кто на машинах, кто мог вечером прийти. Я не смогла, волновалась всю ночь, следила за событиями. В 10 часов утра объявили сбор. Мы с мужем рванули, нам выдали район возле школы. Я надеялась, что он дошел до школы и где-то поблизости спрятался. Облазила все подвалы, чердаки, гаражи, все проверила, всех опросила. Ничего», - рассказала Екатерина.

Позже выяснились трагические подробности случившегося. Направляясь в школу, мальчик сел не на свой автобус, вышел на незнакомой ему остановке и просто блуждал по городу. Тело ребенка обнаружили вечером 28 декабря.

«Он потерялся не потому, что не знал, что ему надо в школу. Он хотел в школу как можно скорее. Он увидел мост и решил срезать через канаву. Он не знал про нее», - предположила женщина.

После того как правоохранители обнаружили тело мальчика, а также изучили видеоматериалы с камер наблюдения, материалы были переданы для проведения проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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