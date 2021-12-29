«Искали около 150 человек»: волонтер раскрыла подробности гибели школьника на морозе в Подмосковье

Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» Оксана Курчицкая рассказала в интервью «Звезде» подробности гибели 11-летнего школьника в подмосковной Дубне.

Ранее стало известно о том, что мальчик, направляясь в школу, сел не на свой автобус, вышел на незнакомой ему остановке, после чего блуждал по городу и замерз. Ранее сообщалось, что вечером 28 декабря в Дубне обнаружили тело ребенка с признаками обморожения.

«Порядка 150 человек, которые официально зарегистрировались, участвовали в поисках мальчика. Также были люди, которые к нам не подходили и не регистрировались, они искали школьника самостоятельно. Семья мальчика состоит на учете, она неблагополучная. Мама обратилась к нам уже вечером. Она, ее бывший муж, настоящий муж живут в одной квартире. Дома еще проживали пятеро детей», - подчеркнула волонтер.

По словам Курчицкой, у мальчика были нарушения в развитии, кроме того, у него есть подтвержденный диагноз. Какой именно, волонтер не рассказала.

«Ребенок пошел на специальный автобус, который возит в школу таких детей, но на него не сел. Родители ребенка не сопровождали. Его тело нашли возле так называемой Южной Канавы. Есть информация, что он сел на маршрутку. Есть свидетели, которые видели, что у мальчика не сработала социальная карта. Несмотря на это, водитель автобуса уговаривал школьника, чтобы он ехал дальше. Однако в итоге мальчик вышел из транспорта на остановке», - объяснила волонтер.

При этом, как отметила Курчицкая, точной информации пока нет. Следственный комитет ведет проверку по данному делу.

По заключению экспертов, смерть мальчика наступила в результате обморожения. Правоохранители осмотрели место обнаружения тела ребенка, а также изучили видеоматериалы, полученные с камер наблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.