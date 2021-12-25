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Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с конгрессменами США

Марина Крижановская
01:20 25.12.2021
Особое вникание было уделено ситуации самопровозглашенным республикам Донбасса и санкционному давлению на Россию.
Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с конгрессменами США
© Фото: ТРК "Звезда"
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Украинский президент Владимир Зеленский и более двадцати представителей США (сенаторов, конгрессменов) обсудили ситуацию с урегулированием конфликта в Донбассе. В ходе видеовстречи была затронута важность привлечения американских усилий к процессу мирного урегулирования в самопровозлашенных республиках ЛНР и ДНР. Также был затронут вопрос поддержки евроатлантических устремлений Киева.

Американский сенатор Роб Портман написал в своем Twitter, что «был рад присоединиться к конференции по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским». Он является главой парламентской группы по Украине в Сенате США.

«И к двухпартийным членам Палаты представителей и Сената этим утром для обсуждения ситуации с безопасностью в Украине», - сообщил он.

Пресс-служба украинского президента сообщает, что во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах данного государства.

«Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов - «нормандского», Трехсторонней контактной группы и минского процесса. Была отмечена важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования», - сообщает пресс-служба.

Также ей было отмечено то заявление украинского президента, что «без завершения войны на Донбассе невозможно представить безопасность в Европе.

«Никаких договоренностей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО», - сообщает она.

Приводится информация об обсуждении новой санкционной политики в адрес России. Владимир Зеленский пригласил конгрессменов посетить Украину в наступающем году.

Ранее украинский президент Зеленский ездил по Европе, угрожая, умоляя и выпрашивая военную помощь, а также призывая пустить его страну в НАТО. Тем временем на Украине бывший глава офиса президента дал обличающее украинского президента интервью.

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