Роскачество обнаружило в крупных розничных сетях консервы с поддельной сайрой

Роскачество после проведенного совместно с Россельхознадзором исследования выяснило, что большинство образцов консервов из сайры, продаваемых в крупных торговых сетях, оказалось фальсификатом.

«Роскачество совместно с Россельхознадзором исследовало 19 торговых марок консервированной сайры, которые занимают 53% рынка. Лабораторные испытания доказали использование производителями вместо заявленной сайры других более дешевых видов рыб... Роскачество установило, что в большинстве исследованной продукции (11 ТМ) нет сайры (не обнаружено ДНК сайры)», - говорится в пресс-релизе Роскачества.

Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова прокомментировала заявления некоторых производителей о прилове к сайре.

«По утверждению некоторых производителей, в одной партии может попадаться рыба разного зоологического происхождения, так как сайра и сардина вылавливаются в одной географической зоне. Однако, добыча сардины и сельди отличается от добычи сайры не только способом лова, она не совпадает даже по времени суток, поэтому они не могут быть приловом к сайре», - заявила она.

Кроме того, председатель Рыбного союза Александр Панин подчеркнул, что именно именно производитель является ответственным за качество продукции, независимо от того, какая марка указана на изделии.

«Добросовестные заводы, дорожащие репутацией, никогда не станут заниматься подменой сырья ни в своих товарах, ни в “давальческих” (то есть торговых марках заказчика)», - добавил Панин.

Следует отметить, что ГП по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано в конце октября текущего года, проверяет, каким образом соблюдаются требования закона по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Исполнить поручение Прокуратура должна до 31 декабря 2021 года.