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Генпрокуратура РФ проверит качество и безопасность продуктов

Валентина Пескова
22:43 25.10.2021
Как сообщили в ведомстве, сотрудники прокуратуры организуют проверки «потребительской корзины» от ее производства до продажи.
Генпрокуратура РФ проверит качество и безопасность продуктов
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Генпрокуратура России поручила сотрудникам проверить качество и безопасность продуктов питания, которые прежде всего входят в потребительскую корзину. Задание провести рейды по магазинам и фабрикам дано после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина.

«Генпрокуратурой организовано проведение проверок ... в том числе направленных на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции на всех этапах - с момента ее производства до реализации конечному потребителю», - цитирует ТАСС официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Особое внимание будет уделено проверкам хлебной и молочной продукции, мяса, рыбы, овощей и фруктов. Прокуроры проверят, как федеральные и региональные органы власти, так и организации, в целях защиты прав и законных интересов граждан в сфере обеспечения их качественной и безопасной пищевой продукцией. Им также поручено адекватно оценить правильность мер, принимаемых органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

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