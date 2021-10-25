Генпрокуратура РФ проверит качество и безопасность продуктов

Генпрокуратура России поручила сотрудникам проверить качество и безопасность продуктов питания, которые прежде всего входят в потребительскую корзину. Задание провести рейды по магазинам и фабрикам дано после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина.

«Генпрокуратурой организовано проведение проверок ... в том числе направленных на пресечение фактов оборота фальсифицированной продукции на всех этапах - с момента ее производства до реализации конечному потребителю», - цитирует ТАСС официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Особое внимание будет уделено проверкам хлебной и молочной продукции, мяса, рыбы, овощей и фруктов. Прокуроры проверят, как федеральные и региональные органы власти, так и организации, в целях защиты прав и законных интересов граждан в сфере обеспечения их качественной и безопасной пищевой продукцией. Им также поручено адекватно оценить правильность мер, принимаемых органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора.