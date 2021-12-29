Поисковая группа обнаружила туристов, подавших сигнал тревоги в горах КБР

Спасатели обнаружили группу туристов, которые ранее подали сигнал бедствия в горах Кабардино-Балкарии. На месте выяснилось, что альпинисты в порядке, помощь им не требуется.

«Спасатели добрались до туристической группы, в помощи они не нуждаются. По информации руководителя туристической группы, у них нештатно сработал GPS-трекер», - приводит ТАСС слова пресс-службы регионального главка МЧС РФ.

Ранее стало известно о том, что группа из семи альпинистов запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии, сотрудники экстренных служб отправились на их поиски. Как было отмечено, туристическая группа заранее зарегистрировала свой маршрут в МЧС России.

К поисково-спасательным работам в Черекском ущелье были привлечены четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одна единица техники.