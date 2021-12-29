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Ученые обнаружили, что омикрон-штамм может менять ход мышления

Анна Назайкина
14:21 29.12.2021
Велика вероятность того, что данный вариант вируса может оказывать негативное влияние на память у заболевших, считают исследователи.
Ученые обнаружили, что омикрон-штамм может менять ход мышления
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Кроме типичных признаков COVID-19, омикрон-штамм коронавируса зачастую вызывает изменения в мыслительных процессах, передает издание Express со ссылкой на данные пользователей специального приложения для смартфона, которое отслеживает симптомы у заболевших этой опасной инфекцией.

Как утверждают разработчики платформы, о возникновении необычных признаков болезни сообщили почти 50% пользователей, у которых был обнаружен омикрон-штамм. Один из нетипичных симптомов новой мутации - «затуманенное мышление». Кроме того, считают исследователи, велика вероятность того, что данный вариант вируса может оказывать негативное влияние на память у заболевших.

«Такие, казалось бы, простые решения, как выбор между чаем или кофе, могут сбить с толку некоторых людей, в то время как у других могут возникнуть проблемы с кратковременной или долговременной памятью», - говорится в исследовании Бангорского университета, специалисты которого занимались изучением связи между длительным течением болезни и симптомом поражения мозга.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

По мнению ученого, в новом варианте штамма собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.

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