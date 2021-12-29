Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказала о наиболее популярных «новогодних» травмах у детей

Виктория Ивашечкина
13:19 29.12.2021
Педиатр, в частности, посоветовала родителям хранить праздничную пиротехнику в недоступном для ребенка месте.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Читайте нас на:

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова рассказала «Звезде» о наиболее часто встречающихся травмах, которые могут получить дети во время новогодних праздников.

«Переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги. В основном это травмы и ожоги кожи и роговицы из-за петард, бенгальских огней. Поэтому рекомендую не использовать бенгальские огни дома, зажигать их в присутствии взрослых и на безопасном расстоянии. Хранить их нужно в недоступном месте для ребенка», - подчеркнула педиатр.

Одна из любимых и популярных зимних забав у детей - катание с горок на ватрушках. Довольно часто родители из собственных соображений безопасности предпочитают кататься на тюбинге вместе со своими чадами. Однако такая поездка может нанести вред здоровью ребенка. Как отметила Мурадова, когда взрослый человек садится на ватрушку, он закрывает своим телом ребенка. Это при спуске с горы может привести к неожиданным травмам.

«Надо учитывать диаметр ватрушек. Они подбираются для определенного возраста ребенка. В этом случае взрослый может потерять равновесие и накрыть своим телом ребенка», - подытожила врач.

Ранее детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов рассказал о том, к каким последствиям может привести неправильное использование новогодней пиротехники в присутствии детей.

По его словам, если ребенок сильно испугался громких звуков взрыва петард и хлопушек, то у него может возникнуть заикание или тик. Соколов отметил, что в данном случае лучше обратиться ко врачу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:15 В стране и мире
В ФАС оценили возможность резкого скачка цен на бензин в 2022 году
14:15 В стране и мире
Минтруд разъяснил, кому заплатят вдвойне за работу в праздники
13:49 В стране и мире
В России могут ввести институт прекращения гражданства
11:43 В стране и мире
«Искали более 300 человек»: волонтер раскрыла подробности гибели школьника на морозе в Подмосковье
09:51 В стране и мире
Биометрия по желанию, умные счетчики и увеличение МРОТ: что изменится в жизни россиян с января 2022 года
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.