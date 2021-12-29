Врач рассказала о наиболее популярных «новогодних» травмах у детей

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова рассказала «Звезде» о наиболее часто встречающихся травмах, которые могут получить дети во время новогодних праздников.

«Переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги. В основном это травмы и ожоги кожи и роговицы из-за петард, бенгальских огней. Поэтому рекомендую не использовать бенгальские огни дома, зажигать их в присутствии взрослых и на безопасном расстоянии. Хранить их нужно в недоступном месте для ребенка», - подчеркнула педиатр.

Одна из любимых и популярных зимних забав у детей - катание с горок на ватрушках. Довольно часто родители из собственных соображений безопасности предпочитают кататься на тюбинге вместе со своими чадами. Однако такая поездка может нанести вред здоровью ребенка. Как отметила Мурадова, когда взрослый человек садится на ватрушку, он закрывает своим телом ребенка. Это при спуске с горы может привести к неожиданным травмам.

«Надо учитывать диаметр ватрушек. Они подбираются для определенного возраста ребенка. В этом случае взрослый может потерять равновесие и накрыть своим телом ребенка», - подытожила врач.

Ранее детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов рассказал о том, к каким последствиям может привести неправильное использование новогодней пиротехники в присутствии детей.

По его словам, если ребенок сильно испугался громких звуков взрыва петард и хлопушек, то у него может возникнуть заикание или тик. Соколов отметил, что в данном случае лучше обратиться ко врачу.