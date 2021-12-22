Ректора Шанинки отправили из СИЗО на обследование в московскую больницу

Обвиняемый в мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев направлен из СИЗО в городскую больницу для обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.

«22 декабря обвиняемый Зуев С.Э. направлен в одну из городских больниц для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами. В настоящее время состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Ранее Мосгорсуд отказал защите Сергея Зуева в удовлетворении жалобы и оставил без изменения постановление районного суда о содержании обвиняемого в СИЗО.

Напомним, в конце ноября Зуеву было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с экс-замминистра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим замгендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком похитили деньги, принадлежащие РАНХиГС. Причиненный ущерб оценили на сумму более 20 миллионов рублей.