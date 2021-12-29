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В Сестрорецке на базе пансионата МО открыли курс реабилитации после коронавируса

13:23 29.12.2021
В течение трех недель каждому пациенту расписывают определенные процедуры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В городе Сестрорецке под Петербургом на базе пансионата Минобороны открыли курс реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. Пройти его могут военнослужащие.

В течение трех недель каждому пациенту в зависимости от ситуации расписывают определенные процедуры. Учитывается особенность течения заболевания. Программа восстановления подбирается индивидуально.

«У нас дисциплинарно-модульный подход. Работает целая команда врачей, возглавляет ее врач по физической реабилитационной медицине. Сюда подключаются физиотерапевт, врач ЛФК, инструктор, методисты, психотерапевт, невропатолог и другие узкие специалисты, если есть необходимость», - рассказал заместитель начальника санатория по медицинской части Сергей Гладышев.

Накануне, 28 декабря, на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что медицина военного ведомства успешно справились со всеми вызовами пандемии COVID-19.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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