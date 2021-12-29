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Замминистра обороны Жидко поздравил юнармейцев с наступающим Новым годом в Москве

13:26 29.12.2021
Школьники стали зрителями праздничного спектакля, каждый получил подарок. По словам замминистра, за последние несколько лет «Юнармия» стала передовым отрядом молодежи, который проводит самые крупные мероприятия в масштабе всей страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С наступающим Новым годом поздравил юнармейцев в Центральном академическом театре Российской армии заместитель министра обороны Геннадий Жидко.

Школьники стали зрителями праздничного спектакля, каждый получил подарок. По словам замминистра, за последние несколько лет «Юнармия» стала передовым отрядом молодежи, который проводит самые крупные мероприятия в масштабе всей страны.

«Вы - будущее нашей страны. Поколение новой современной России. Сегодня движение "Юнармия" объединило более миллиона юношей и девушек нашей страны. Настоящих патриотов нашей Родины», - сказал Жидко.

Слеты, олимпиады, соревнования, экспедиции, вахты памяти, встречи с ветеранами, Парад Победы - юнармейцы принимают участие во всех значимых событиях. Движение стало стартовой площадкой для достижения самых важных побед по разным направлениям.

Ранее Жидко выступил на прибытии инсталляции «Поезд Победы» в подмосковном парке «Патриот».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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