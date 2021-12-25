Инсталляция «Поезд Победы» прибыла в Москву

В преддверии Нового года в московском парке «Патриот» были организованы масштабные гуляния. Сюда уже прибыл и уникальный передвижной музей - «Поезд Победы». Это единственная в мире инсталляция в движущемся составе. Он состоит из девяти вагонов. Каждый посвящен отдельной теме, связанной с Великой Отечественной войной.

В качестве окон используются мультимедийные экраны. Для посетителей музей будет открыт с 26 декабря по 16 января. В честь прибытия поезда выступил замминистра обороны РФ Геннадий Жидко.

«Эта экспозиция важна для тех людей, которые не могут попасть сегодня в парк "Патриот" и увидеть здесь музей. А вот такой музей увидеть к примеру в глубинке, ну это счастье, я считаю. Красивый музей, сделано по современному. Большое спасибо всем кто участвовал в разработке данной передвижной экспозиции», - сказал Жидко.

Летом в Минобороны заявили, что в 52 городах России более 570 тысяч человек посетили мероприятия акции агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Также в ходе акции более 4,5 тысяч юношей и девушек вступили в «Юнармию».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов