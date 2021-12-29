Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*
Ранее общество обвинили в искажении памяти о Великой Отечественной войне.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Московский городской суд в среду, 29 декабря, постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*, признанный на территории РФ иноагентом, по иску столичной прокуратуры.
«Требование прокурора удовлетворить, "Мемориал"* - ликвидировать», - озвучил решение судья Михаил Казаков.
Накануне, 28 декабря, Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры постановил ликвидировать организацию «Мемориал»*.
Ранее прокурор в Верховном суде заявил, что данное общество искажает память о Великой Отечественной войне, а также содействует созданию ложного образа СССР.
* «Мемориал» - организация, признанная на территории РФ иностранным агентом.