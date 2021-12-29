Названы сроки окончания испытаний плавающего танка «Спрут-СДМ1»

Государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершатся в начале следующего года, сообщил индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, пишет РИА Новости.

«Испытания, можно сказать, подходят к концу. Об их итогах мы сообщим в начале следующего года», - приводит агентство его слова.

Оздоев уточнил, что Ростех уже начал подготовку производства под серийный выпуск данной боевой машины. Он добавил, что «Спрут-СДМ1» сочетает качества легкого танка и БМД, не уступает в огневой мощи танку Т-90МС, имеет 125-миллиметровую пушку. По словам Оздоева, данная машина предназначена для российских десантников, однако за рубежом на нее «посматривают с завистью».

В июле сообщалось, что «Спрут-СДМ1» успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море. В Ростехе уточнили, что машина не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М.

В ходе испытаний в Черном море, которые проходили в декабре прошлого года, «Спрут-СДМ1» продемонстрировал возможность без подготовки проходить через водные препятствия и плыть по морю при волнении до трех баллов. Также танк прошел испытания в средней полосе России и субтропиках, где столбики термометров показывали 40 градусов выше нуля.

«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом, способен без дозаправки совершать марш на расстояние до 500 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Дмитрий Долгов