Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» испытали в Черном море

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщает в пятницу пресс-служба Ростеха.

«В рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями», - говорится в сообщении.

На втором этапе испытаний, который начнется в скором времени, машине предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.

Ранее сообщалось, что легкий плавающий танк прошел испытания в Черном море в декабре прошлого года. Тогда «Спрут-СДМ1» продемонстрировал возможность без подготовки проходить через водные препятствия и плыть по морю при волнении до трех баллов. Также танк прошел испытания в средней полосе России и субтропиках, где столбики термометров показывали 40 градусов выше нуля.

«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Оснащен мощным артиллерийско-ракетным комплексом, способен без дозаправки совершать марш на расстояние до 500 километров. В ходе испытаний в Черном море танк подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении моря до трех баллов.