Погибший от обморожения в Дубне мальчик попал на видео

После гибели 11-летнего мальчика в подмосковной Дубне от обморожения региональная прокуратура опубликовала кадры с камер наблюдения. На записи видно, как мальчик бродит по улицам города.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 28 декабря в Дубне обнаружили тело ребенка. По данному факту прокуратура начала проверку.

«Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребенка в Дубне... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале прокуратуры.

По данным следствия, тело ребенка без видимых следов насильственной смерти нашли вблизи реки Южная Канава.

«По предварительным данным следствия, 27 декабря 2021 года ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Однако ни в школу, ни домой мальчик не пришел», - сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

По заключению экспертов, смерть мальчика наступила в результате обморожения. На данный момент правоохранители осмотрели место обнаружения тела ребенка, а также изучили видеоматериалы, полученные с камер наблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.