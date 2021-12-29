Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Погибший от обморожения в Дубне мальчик попал на видео

Анна Назайкина
10:58 29.12.2021
По данным следствия, тело ребенка без видимых следов насильственной смерти нашли вблизи реки Южная Канава.
© Видео: Прокуратура, СК © Фото: Прокуратура Московской области
Читайте нас на:

После гибели 11-летнего мальчика в подмосковной Дубне от обморожения региональная прокуратура опубликовала кадры с камер наблюдения. На записи видно, как мальчик бродит по улицам города.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 28 декабря в Дубне обнаружили тело ребенка. По данному факту прокуратура начала проверку.

«Прокуратура проводит проверку в связи со смертью ребенка в Дубне... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале прокуратуры.

По данным следствия, тело ребенка без видимых следов насильственной смерти нашли вблизи реки Южная Канава.

«По предварительным данным следствия, 27 декабря 2021 года ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Однако ни в школу, ни домой мальчик не пришел», - сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

По заключению экспертов, смерть мальчика наступила в результате обморожения. На данный момент  правоохранители осмотрели место обнаружения тела ребенка, а также изучили видеоматериалы, полученные с камер наблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:58 В стране и мире
Видео
Погибший от обморожения в Дубне мальчик попал на видео
11:13 В стране и мире
Путин представил законопроект о российском гражданстве
09:51 В стране и мире
Биометрия по желанию, умные счетчики и увеличение МРОТ: что изменится в жизни россиян с января 2022 года
07:51 В стране и мире
Новак оценил шансы Киева сорвать реализацию «Северного потока-2»
04:37 В стране и мире
В ВОЗ назвали причину задержки признания вакцины «Спутник V»
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.