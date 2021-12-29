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Военнослужащие ЗВО исполнили мечту школьника, прокатив его на танке Т-80

Виктория Ивашечкина
10:59 29.12.2021
Поездку на настоящей боевой машине семилетнему Аделю подарили в рамках акции «Елка желаний».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В преддверии Нового года Минобороны исполняет желания. Многие письма, которые школьники отправили Деду Морозу в рамках проекта «Елка желаний», были воплощены в жизнь. Так, в Ленинградской области сбылась мечта семилетнего Аделя, который хотел прокатиться на настоящем танке.

Как и любой ребенок в незнакомой обстановке, семилетний Адель Хабибуллин заметно смущается. С первой минуты на военном полигоне он ни на шаг от отца. Но все эти люди в маскхалатах ему явно интересны. После короткого знакомства со стрелковым оружием школьнику предлагают увидеть его в действии.

Первоклассник Адель любит математику и рисование. Несмотря на серьезный диагноз - детский церебральный паралич, он наравне со всеми участвует в различных школьных олимпиадах и конкурсах. А еще ему нравится все военное.

Танк Т-80 - ну чем не пример силы и мощи Российской армии. Хотя у юного знатока военной истории тоже есть достойные примеры.

О своей давней мечте проехать на боевой машине мальчик написал в письме и отправил его на всероссийскую «Елку желаний». Послание прочел командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Александр Журавлев.

И вот уже Адель в шлемофоне на месте командира танка в походном положении вместе с отцом рассматривает местные просторы. И даже морозная погода не испортила впечатлений.

Прощаясь, новые армейские друзья Аделя жмут ему руку и зовут снова в гости. Похоже, настало время загадывать очередное желание. Здесь его точно постараются исполнить.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту Кирилла Ушакова из Гороховца полетать на военном вертолете.

Мечту воплотили в жизнь летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа на аэродроме Семязино во Владимире. Вместе с Кириллом взяли на борт его сестру, шестилетнюю Алису.

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