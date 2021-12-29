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Кличко опубликовал календарь на 2022 год

Иван Линдеманн
00:55 29.12.2021
Накануне по социальным сетям распространилось видео, на котором мэр поздравляет киевлян с Новым Годом.
Кличко опубликовал календарь на 2022 год
© Фото: vitaliyklitschko, instagram
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Мэр украинского Киева Виталий Кличко вновь порадовал поклонников своего таланта. На этот раз он опубликовал в социальных сетях календарь на 2222 год.

«Всегда смотреть в завтрашний день. И в год тоже», - таким текстом политик сопроводил свою публикацию в Instagram.

Таким образом Кличко иронически обыграл свою недавнюю оговорку. Накануне по социальным сетям распространилось видео, на котором мэр поздравляет киевлян с Новым Годом. В ходе речи он дважды оговорился и в итоге поздравил соотечественников с наступлением 2222 года.

© vitaliyklitschko, instagram

В прошлом году Виталий Кличко презентовал книгу, в которой собрал свои самые известные цитаты. Издание получило название «Кто не слышал, тот увидит!». В сборник вошли 14 самых популярных «перлов» политика с иллюстрациями.

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