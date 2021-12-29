Кличко опубликовал календарь на 2022 год
Накануне по социальным сетям распространилось видео, на котором мэр поздравляет киевлян с Новым Годом.
© Фото: vitaliyklitschko, instagram
Мэр украинского Киева Виталий Кличко вновь порадовал поклонников своего таланта. На этот раз он опубликовал в социальных сетях календарь на 2222 год.
«Всегда смотреть в завтрашний день. И в год тоже», - таким текстом политик сопроводил свою публикацию в Instagram.
Таким образом Кличко иронически обыграл свою недавнюю оговорку. Накануне по социальным сетям распространилось видео, на котором мэр поздравляет киевлян с Новым Годом. В ходе речи он дважды оговорился и в итоге поздравил соотечественников с наступлением 2222 года.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика