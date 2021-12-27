Кличко поздравил украинцев с наступающим 2222 годом

Мэр Киева Виталий Кличко дважды оговорился, перепутав порядковый номер наступающего года. Об этом пишет «Страна.ru», ссылаясь на видео из социальных сетей.

«Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый... Две тысячи двести двадцать второй год», - сказал Кличко в поздравительной речи.

В комментарии под видео люди шутят, что теперь не могут понять, какой именно год наступает.

В прошлом году Виталий Кличко презентовал книгу, в которой собрал свои самые известные цитаты. Издание получило название «Кто не слышал, тот увидит!». В сборник вошли 14 самых популярных перлов политика с иллюстрациями.