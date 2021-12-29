Непомнящий уступил 17-летнему шахматисту в матче за золото ЧМ по рапиду

Россиянин Ян Непомнящий уступил 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову на тай-брейке чемпионата мира по быстрым шахматам в Варшаве. Абдусатторов по итогам соревнований стал самым молодым чемпионом мира по рапиду.

Непомнящий, Абдусатторов, действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана по итогам 13 турниров чемпионата набрали каждый по 9,5 очков. Непомнящий и Абдусатторов отобрались на тай-брейк по дополнительным показателям.

Первая партия россиянина и узбекистанца закончилась вничью, во второй Непомнящий уступил, играя черными фигурами. Третье место по дополнительным показателям досталось Карлсену, четвертое - Каруана.

Ранее Непомнящий проиграл Карлсену в поединке за мировое первенство в шахматах. Матч, завершившийся со счетом 7,5:3,5 проходил в Дубае в начале декабря.