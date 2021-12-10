«Как боксер после нокдауна»: Карякин прокомментировал проигрыш Непомнящего Карлсену

Российский шахматист Сергей Карякин в комментарии «Звезде» сказал, что в поражении Яна Непомнящего в поединке с Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону могла быть и психологическая причина. Карякин уверяет, что на прошлых шахматных турнирах и на сборах «он играл гораздо лучше», чем в этом матче.

«Была какая-то психологическая причина. И если до 6-ой партии он играл вполне себе прилично, то, получается, что в 6-ой партии он стоял лучше, потом упустил - была ничья, ничью упустил - проиграл. И после этого он уже был, по аналогии можно сказать, как боксер после нокдауна: он вставал, но каждый раз пропускал новый удар», - поделился Карякин.

Он также добавил, что причиной послужило и очень высокое напряжение, когда «все смотрят, все за тебя болеют, есть опасность, что можно сломаться».

В пятницу состоялась финальная игра между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. В 11-ой партии Карлсен обыграл Непомнящего и досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам.