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Байден подписал оборонный бюджет США без санкций против «Северного потока - 2»

Роман Захаров
19:57 27.12.2021
Оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2022 год предполагает 768 миллиардов долларов ассигнований.
Байден подписал оборонный бюджет США без санкций против «Северного потока - 2»
© Фото: CNP, AdMedia, globallookpress
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на следующий год, предусматривающий средства на сдерживание России. Об этом говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

Отмечается, что данный документ не предусматривает санкций против «Северного потока - 2».

«Документ подписан в качестве закона», - приводит РИА Новости сообщение американской администрации. 

Оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2022 год предполагает 768 миллиардов долларов ассигнований.

Ранее сообщалось, что Сенат США большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета страны на 2022 год. Перед этим документ был принят Палатой представителей Конгресса.

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