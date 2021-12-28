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Нарколог назвал влияющие на результаты алкотестера продукты

Виктория Ивашечкина
09:15 28.12.2021
Врач предупредил, что водителям также необходимо быть осторожными со спиртосодержащими лекарствами: валокордином, валосердином и корвалолом.
Нарколог назвал влияющие на результаты алкотестера продукты
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Нарколог Алексей Казанцев перечислил продукты, которые могут повлиять на результат алкотестера.

По словам врача, показатели в той или иной степени может изменить употребление кваса, безалкогольного пива, кумыса, а также конфет с алкогольной начинкой.

«Многие ссылаются на кисломолочную продукцию. Считается, что там содержится алкоголь, но кумыс у нас есть только в определенных регионах», - отметил Казанцев в интервью для «Вечерней Москвы».

При этом, по его словам, тан, айран и кефир с малой вероятностью повлияют на результаты алкотестера.

«Проверяли опытным путем - не выявляется, чтобы опьянеть, нужен десятилитровый бидон», - сказал нарколог.

По словам врача, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, употребить можно, и никаких последствий не будет. Однако конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию.

Также Алексей Казанцев предупредил, что водителям стоит быть осторожными со спиртосодержащими лекарствами: валокордином, валосердином и корвалолом.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что в России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителя во время вождения.

По мнению вице-премьера, такое решение поможет сделать дорожную обстановку в стране безопаснее и снизить смертность в ДТП.

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