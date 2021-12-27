В России могут снизить допустимый уровень промилле в крови водителя

В России могут снизить допустимое количество алкоголя в крови водителя во время вождения. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По мнению вице-премьера, такое решение поможет сделать дорожную обстановку в стране безопаснее и снизить смертность в ДТП.

«Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», - цитируют «Ведомости» Хуснуллина.

Также, по словам вице-премьера, обсуждается снижение порога превышения скорости, за которым не последует штрафа. Порог могут снизить с 20 до 10 километров в час.

Два года назад законодатели уже увеличивали срок наказания за смертельное ДТП по вине нетрезвого водителя - с 9 до 15 лет. В июле этого года до полумиллиона рублей вырос штраф за повторное нетрезвое вождение.