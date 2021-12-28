Стало известно о состоянии выжившего пассажира Ми-2 в Удмуртии

Состояние выжившего пассажира вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, стабильное, тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжелое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», - говорится в сообщении.

В общей сложности на борту воздушного судна находилось два человека. Впоследствии глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что член экипажа скончался.

Вылетевший из Ижевска Ми-2 совершил аварийную посадку около 14.00 по московскому времени в понедельник, 27 декабря. Принадлежащее Казанскому авиапредприятию судно совершало облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

«В результате поисковых работ найдено место аварии и посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. Пилот и пассажиры были переданы бригадам скорой медицинской помощи. Информация о происшествии поступила в 14.15 по московскому времени...Незамедлительно в предполагаемый район выезда были направлены группировки сил и средств территориальной подсистемы», - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Удмуртии - начальник управления Андрей Блинов.

Он также уточнил, что к поисково-спасательным привлекались вертолет, беспилотные авиационные системы. В течение всего времени шло наращивание группировки - в итоге она состояла из порядка 300 человек и около 80 единиц техники.