Вирусологи назвали способ защититься от омикрон-штамма

Вирусологи Александр Бутенко и Петр Чумаков рассказали, каким образом человеческий организм может защититься от инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон». По словам специалистов, защитить от заражения способен специфический иммунитет, который вырабатывается после контакта с несколькими мутациями COVID-19.

«Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование у людей коллективного иммунитета группоспецифичного. То есть такого, который может обеспечить защиту от разных генотипов», — объяснил Бутенко в беседе с Ura.ru.

По словам вирусолога, иммунитет, который образовался в результате нескольких контактов с разными вариантами коронавирусной инфекции, вместе с прививкой создаст коллективную защиту от COVID-19.

Чумаков, в свою очередь, добавил, что у штамма «омикрон» в результате мутаций значительно изменился S-белок, что увеличивает его шансы обойти антитела, которые образовались после пройденной вакцинации.

«Но, кроме S-белка, у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. Поэтому, когда он сталкивается с „Омикроном“, то он уже защищен, потому что другие антигены начинают работать. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе», — сказал Чумаков.

В конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Чумаков предположил , что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

По мнению ученого, в новом варианте штамма собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.