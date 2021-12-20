В Госдуме задумались сделать 31 декабря выходным днем постоянно

Последний день уходящего года, 31 декабря, следует сделать выходным на постоянной основе. Такого мнения придерживается первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его мнению, дополнительный день нужен россиянам, чтобы подготовиться к встрече Нового года.

«Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверное, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы», - заявил парламентарий в беседе с URA.RU.

Кравченко добавил, что 31 декабря сложно сосредоточиться на выполнении трудовых обязанностей. Депутат предположил, что последний день уходящего года станет выходным, однако отметил, что пока достоверной информацией по этому поводу не располагает.

В 2021 году 31 декабря объявили выходным из-за переноса нерабочего дня 3 января.