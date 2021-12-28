СМИ: более тысячи фур скопилось на границе Китая и России

На границе России и Китая скопилось более тысячи фур. По этой причине часть подарков могут не успеть ввезти в РФ. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в отрасли грузоперевозок.

СМИ утверждает, что в начале декабря текущего года закрылись четыре из пяти пропускных пункта. При этом через единственную открытую приграничную точку Суйфыньхэ в первую очередь проходят фуры с продовольствием.

«Грузовики с другими товарами стоят неделями у границы. Среди них в том числе и праздничные товары», - цитирует издание слова грузоперевозчиков.

При этом в Федеральной таможенной службе (ФТС), как утверждают «Известия», назвали скопление фур, которое наблюдается с 13 по 26 декабря, незначительным. По данным ведомства, на утро 27 декабря на границе была зафиксирована очередь из 150 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что на автодороге М-5 «Урал» в Самарской области образовался затор из 20 машин.

Отмечалось, что пробка образовалась из-за сильной метели, видимость которой не превышала 500-1000 метров.