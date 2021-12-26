Затор из 20 машин образовался на автодороге М-5 «Урал» в Самарской области

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что на трассе М-5 в районе населенного пункта Первокоммунарский образовался транспортный затор. Транспорт стоял на участке с 100-го километра по 140-й километр федеральной автодороги «Урал». Отмечается, что пробка образовалась из-за сильной метели, видимость которой не превышала 500-1000 метров, причем ветер дул со скоростью Сила ветра 25-27 метров в секунду.

«В 01.50 25.12.2021 поступило сообщение о заторе с 100 км по 140 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе н.п. Первокоммунарский м.р. Алексеевский. Количество техники в заторе уточняется», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Самарской области.

На месте затора, по предварительным данным находятся 20 автомобилей и 27 человек, шесть из которых - дети. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Как сообщают региональные экстренные службы, для ликвидации последствий привлечено 36 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 7 единиц техники.

Ранее, 10 декабря, в Москве зафиксировали 10-балльные пробки. Причиной такой загруженности дорог стало начало периода поездок перед праздниками в торговые центры и места работы.