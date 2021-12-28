СМИ назвали дату переговоров РФ и США по ситуации вокруг Украины

Представители РФ и США проведут в понедельник, 10 января, переговоры по ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе им по контролю над вооружениями. Об этом сообщает издание Agence France-Presse, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией», - цитирует СМИ слова источника.

Кроме того, утверждается, что 12 января может пройти заседание Совета Россия - НАТО, 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. В свою очередь Белый дом и Госдеп пока никак не прокомментировали данную информацию, передает ТАСС.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что коллективный Запад собственноручно спровоцировал кризис на Украине и использовал его в качестве предлога для прекращения взаимодействия НАТО с официальной Москвой.

С его слов, именно Белый дом и его союзники по Североатлантическому альянсу поддержали кровавый переворот на Украине и признали новую администрацию.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.

В частности, Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.