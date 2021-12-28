В МИД РФ оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

Возможность Соединенными Штатами ограничить конвертацию рубля как национальной валюты является чем-то из разряда фантастики. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

«Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики», - считает дипломат.

Ранее в ряде западных изданий появились данные, что в отношении РФ готовится ряд жестких санкций, в частности, отключение страны от электронной платежной системы SWIFT. Также утверждалось, что Вашингтон рассматривает возможное введение санкций, которые якобы могут ограничить способность Москвы конвертировать рубль в другие валюты.

Биричевский заявлял, что реальных перспектив для отключения России от международной межбанковской системы нет, хотя риторика на эту тему наблюдается постоянно.