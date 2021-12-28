Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

Анна Назайкина
06:29 28.12.2021
Ранее в ряде иностранных СМИ утверждалось, что Вашингтон рассматривает возможное введение санкций, которые якобы могут ограничить такую способность российской валюты.
В МИД РФ оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Возможность Соединенными Штатами ограничить конвертацию рубля как национальной валюты является чем-то из разряда фантастики. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

«Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики», - считает дипломат.

Ранее в ряде западных изданий появились данные, что в отношении РФ готовится ряд жестких санкций, в частности, отключение страны от электронной платежной системы SWIFT. Также утверждалось, что Вашингтон рассматривает возможное введение санкций, которые якобы могут ограничить способность Москвы конвертировать рубль в другие валюты.

Биричевский заявлял, что реальных перспектив для отключения России от международной межбанковской системы нет, хотя риторика на эту тему наблюдается постоянно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:02 В стране и мире
СМИ назвали дату переговоров РФ и США по ситуации вокруг Украины
06:29 В стране и мире
В МИД РФ оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
05:40 Армия
Видео
Историческая вспышка: кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового ракурса
03:52 Спорт
Россия обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022 по хоккею
03:20 В стране и мире
Стало известно о состоянии выжившего при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.