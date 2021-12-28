Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Историческая вспышка: кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового ракурса

05:40 28.12.2021
Ракета стартовала с пусковой установки площадки №35 космодрома Плесецк в 22.00 в понедельник, 27 декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На самом северном космодроме Плесецк в Архангельской области успешно прошел испытательный пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». За процессом наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

«Эта историческая вспышка и есть пуск тяжелой "Ангары". Сейчас вы видите, как она отрывается под оглушительный рокот. Она выводит на геостационарную орбиту полезную нагрузку», - рассказал корреспондент.

Ракета стартовала с пусковой установки площадки №35 космодрома Плесецк в 22.00 в понедельник, 27 декабря. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий пуск с северного космодрома успешно прошел 14 декабря 2020 года.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Михаил Долгов, Аркадий Украинский.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:02 В стране и мире
СМИ назвали дату переговоров РФ и США по ситуации вокруг Украины
06:29 В стране и мире
В МИД РФ оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
05:40 Армия
Видео
Историческая вспышка: кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового ракурса
03:52 Спорт
Россия обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022 по хоккею
03:20 В стране и мире
Стало известно о состоянии выжившего при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии
Популярное
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.