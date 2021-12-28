Историческая вспышка: кадры запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с нового ракурса

На самом северном космодроме Плесецк в Архангельской области успешно прошел испытательный пуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». За процессом наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

«Эта историческая вспышка и есть пуск тяжелой "Ангары". Сейчас вы видите, как она отрывается под оглушительный рокот. Она выводит на геостационарную орбиту полезную нагрузку», - рассказал корреспондент.

Ракета стартовала с пусковой установки площадки №35 космодрома Плесецк в 22.00 в понедельник, 27 декабря. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий пуск с северного космодрома успешно прошел 14 декабря 2020 года.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Михаил Долгов, Аркадий Украинский.