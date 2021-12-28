Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытательного пуска ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области. На них можно увидеть весь процесс запуска, который стал еще одни шагом в дальний космос для России.
Ракета стартовала с пусковой установки площадки №35 космодрома Плесецк в 22.00 в понедельник, 27 декабря. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты.
Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса
«Ангара-А5». Предыдущий пуск с северного космодрома успешно прошел 14 декабря 2020 года.
Материал подготовили. Анна Касаткина, Михаил Долгов, Аркадий Украинский.