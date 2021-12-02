Армия Опубликованы кадры развертывания «Бастионов» и автономного военного городка на курильском острове Матуа Военнослужащих, технику и материальные средства в островную зону доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры развертывания комплексов «Бастион» и автономного военного городка на острове Курильской гряды - Матуа. «На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Отмечается, что военнослужащих, технику и материальные средства в островную зону доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. В автономном военном городке завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава. «Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям», - отметили в ТОФ. Военнослужащие уже приступили к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика