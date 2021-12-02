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Опубликованы кадры развертывания «Бастионов» и автономного военного городка на курильском острове Матуа

08:57 02.12.2021
Военнослужащих, технику и материальные средства в островную зону доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России опубликовало кадры развертывания комплексов «Бастион» и автономного военного городка на острове Курильской гряды - Матуа.

«На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», - говорится в сообщении отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что военнослужащих, технику и материальные средства в островную зону доставили на больших десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

В автономном военном городке завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.

«Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств,  оборудованы подъезды к стартовым позициям», - отметили в ТОФ.

Военнослужащие уже приступили к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

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