Разгонный блок «Персей» штатно отделился от ракеты-носителя «Ангара-А5». Это произошло в расчетное время и было зафиксировано средствами наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил. В установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5».

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5». Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока «Персей» по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока, сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» состоялся сегодня, 27 декабря, в 22:00 минут (мск) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.