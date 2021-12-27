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Разгонный блок «Персей» штатно отделился от ракеты-носителя «Ангара-А5»

22:36 27.12.2021
Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.
Разгонный блок «Персей» штатно отделился от ракеты-носителя «Ангара-А5»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Разгонный блок «Персей» штатно отделился от ракеты-носителя «Ангара-А5». Это произошло в расчетное время и было зафиксировано средствами наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил. В установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5».

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5». Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока «Персей» по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока, сообщили в Минобороны.

Пуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» состоялся сегодня, 27 декабря, в 22:00 минут (мск) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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