В 58 регионах России превышены эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ

Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 58 регионах страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 51 неделе 2021 года была преимущественно обусловлена вирусами гриппа типа А, а также респираторными вирусами не гриппозной этиологии», - говорится в сообщении службы.

Как отметили в Роспотребнадзоре, пороги заболеваемости были превышены преимущественно среди взрослого населения. Также там напомнили, что прививочная компания от гриппа в РФ продолжается, и вакцинироваться можно в каждом регионе страны. На данный момент привились около 45% россиян.

Ситуация улучшилась в сравнении с прошлыми периодами. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 65 регионах России. Речь идет о периоде с 13 по 19 декабря 2021 года.